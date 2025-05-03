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Gençlerbirliği Adım Adım Süper Lig'e Yürüyor

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, Süper Lig'e çıkma hedefiyle ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Kongre öncesi adaylığını da duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 11:40, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 13:31
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Gençlerbirliği Adım Adım Süper Lig'e Yürüyor

Trend 1.Lig'de 62. Puanla 3.sırada Bulunan Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur, kendisinin ve yönetim kurulunun Süper Lig'e hazır olduğunu ifade etti.

haberankara.com'dan Orhan Sal'ın sorularını yanıtlayan Gençlerbirliği Başkanı Sungur, Adım adım Süper Lig yolunda ilerlediklerini belirtti.

Kongre Öncesi Süper Lig Hedefleri

Başkan Sungur, yaklaşan kongre öncesi, yeniden başkan adayı olacağının sinyalini verirken, Gençlerbirliği'nin lig sonunda Süper Lige çıkacağını söyledi. Başkan Osman Sungur, Süper Lig hedefi ve kulüpte yaşanan gelişmeler konusunda şu açıklamalarda bulundu:'Genel kurulda 'Biz bu kulübü Süper Lig'e çıkaracağız' söylemim olmuştu. İnşallah çıkaracağız. Öncelikle iki maçımız kalmışken basın toplantıları yapan, sosyal medyada paylaşımlar yapan kardeşlerim var. Genel kurulumuz olacak, her adaya büyük saygım var. Ancak, iki hafta neden beklemiyorsunuz? Durun çıkalım Süper Lig'e. Aceleniz neden? Söylemleri yalan oluyor maalesef."

Yönetim Dönemi ve Finansal Durum

"BENDEN SONRA GELEN YÖNETİM DÜĞÜN DERNEK ALACAK" Benim dönemimden sonra hiç bir finans kuruluşuna borçlanmadım. Benden sonra gelen yönetim düğün dernek alacak. (Gelirse ben buradayım)Mülk sattı diyorlar. Sattığımız gayrimenkul üzerinde 110 milyon haciz vardı. İcradan satılacaktı. Bir önceki yönetim bu gayrimenkulu 60 milyon liraya satıyordu. Biz sahip çıktık. İmar, iskan sorunlarını çözdük.Yedi yıldır atıl bir yeri tekrar parlattık. Para kulübe mi geldi? Hayır! Vergi, SGK borçları, şahsi kefaletlerle aldıkları kredi borçlarına gitti. Beysu evlerine olan aidatlardan doğan hacizlerin hepsini ödedik.

Takımın ve Personelin Durumu

"PERSONEL PRİMLERİNİ, MAAŞLARINI ALIYOR" Maalesef ortada takım yoktu. Yarı sezonda alınan ve oynamayan oyuncuların tazminatlarını ödeyerek gönderdik. Büyük paralar bunlar. Kim olduklarını herkes biliyor. Sonrası, ben kiralık oyuncu almam dedim. Üç futbolcumuz vardı. Yeni bir takım kurduk. Çoğunun bonservisi bizde. Bu takımın değeri 300 milyon. Konuşanlar utansın. Hırsızlık yaptırmadım. Bu çocukların hepsi benim evladım. Primlerini verdim, haklarını korudum, personel primlerini alıyor, maaşlarını alıyor. Bir aile olduk ve Süper Lig'e çıkacağız inşallah."

Gençlerbirliği'nin Süper Lig Potansiyeli

"GENÇLERBİRLİĞİ SÜPER LİG TAKIMIDIR"Yaklaşan kongre ile ilgili de açıklama yapan ve yeniden aday olacağının sinyalini veren Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, "Gençlerbirliği, Süper Lig takımıdır. Tesisleriyle, imkanlarıyla Süper Lig'e motivedir. Ben ve yönetim kurulumuz Süper Lig'e hazırız. Ben büyük bir para verdim ve daha çok veririm. Gerçek Gençlerbirliğiliyim' İfadelerini kullandı.

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