Üniversitede Hava Saldırısı Tatbikatı

Ardahan'da hava saldırısı senaryosuyla tatbikat yapıldı. 12 şehirden katılımın olduğu tatbikatta, nefes kesen anlar yaşandı. Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) Bölümü koordinatörlüğünde, afet ve acil durumlara yönelik eğitim gören öğrencilerin gerçek afet ortamını deneyimlemeleri amacıyla İkinci Acil Yardım ve Afet Yönetimi Tatbikatı gerçekleştirildi.

Hava Saldırısı Senaryosu ile Tatbikat

Hava saldırısı senaryosu ile gerçekleştirilen tatbikatta, çalan sirenle AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye birimleri tarafından enkazda kurtarma, araçta kurtarma, yangına müdahale, tıbbi acil yardım ve olay yeri yönetimi aşamalarında uygulamalar yapıldı. Saldırının bittiği yönündeki anonsların ardından ise tatbikat sonlandırıldı.

12 Şehirden Katılımla Gerçekleşti

Ardahan Üniversitesi, Afet ve Acil Yardım Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Arslan, tatbikatla öğrencilerini kriz durumlarına hazırladıklarını söyledi.

"Tatbikat kapsamında öğrencilerimizin tamamını bir hava saldırısı senaryosuyla sahaya sürdük. Burada yangına müdahale, araçtan kurtarma, enkazdan kurtarma gibi faaliyetler gerçekleştirdiler." diyen Arslan, tatbikata 12 şehirden katılım olduğunu kaydetti."Deneyimlediğimiz şeyleri sahada rutin bir şekilde gerçekleştirmek için bu tür uygulamalar çok önemli. Afetler sonucu insanlar mahsur kalabiliyor. İşte biz bu tür durumlara hazır olmak zorundayız. Ne kadar afet öncesine önem versek de afet sonrasına da hazır olmamız gerekiyor."