Fatih Erbakan: Depreme Dayanıklı İstanbul Öncelikli Olmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, **Kanal İstanbul** projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak daha önce de belirttikleri gibi, **Kanal İstanbul'un yapılmaması gerektiğini** ifade etti ve bu konuda bir kitapçık hazırladıklarını belirtti. İstanbul'un depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbakan, projenin birinci dereceden deprem bölgesine 5 milyon insanı daha getireceğini ve bunun uygun olmadığını söyledi. Ayrıca, İstanbul'un su kaynaklarına ve ekolojik dengeye zarar vereceğini belirtti.

Türkiye'deki Çocuk Yoksulluğu

Fatih Erbakan, Türkiye'deki çocuk yoksulluğuna da dikkat çekti. OECD verilerine göre Türkiye'de 6 milyon çocuğun yoksulluk çektiğini ve bazı araştırmalara göre bu sayının 7 milyona ulaştığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre ise 5,4 milyon çocuğun sosyal yardım aldığını ifade etti. Erbakan, çocukların sağlıklı beslenemediğini ve bu durumun çocukların zihinsel ve bilinçsel gelişimlerine olumsuz etkide bulunduğunu söyledi.

Genç İşsizlik ve Nüfus Sorunları

Erbakan, Türkiye'de genç işsizliğin yüzde 30'a ulaştığını belirterek, 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılım oranının yüzde 25'e yükseldiğini vurguladı. Avrupa'da çocuk işçilik oranının çok düşük olduğunu belirten Erbakan, Türkiye'de ise dört çocuktan birinin çalışmak zorunda kaldığını ifade etti. Ayrıca, nüfusun yaşlanmaya başladığını ve gençlerin evlenemediğini veya çocuk sahibi olmak istemediğini dile getirdi.Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin maddi ve manevi kalkınma hamleleriyle Türkiye'yi yeniden büyük bir ülke yapacağını söyledi. Milli Selamet Partisi dönemlerinde yapılan hizmetleri örnek göstererek, milli görüşle bu sıkıntılardan kurtulmanın mümkün olduğunu belirtti.Son olarak, Cumhurbaşkanlığı adaylığını daha önce ilan ettiklerini ve bunun geri dönüşünün olmadığını ifade eden Erbakan, Cumhur İttifakı'yla yeniden bir birlikteliğin mümkün olmadığını da belirtti. Baraj problemi olmadığını ve milletvekili parlamento seçimlerine yönelik ittifak seçeneklerini değerlendirebileceklerini söyledi.