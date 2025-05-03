İstanbul'da Bir Çökme Daha: Gaziosmanpaşa'da 2 Bina Tahliye Edildi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yol çöktü, iki bina tahliye edildi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında inşaatın temelinde çökme oldu.

Edinilen bilgiye göre, temel kazısından sonra çevredeki İSKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu sızan su, toprağın altına ilerledi.

Toprak suyu tutamayınca inşaatın temelinde çökme meydana geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ,inşaat alanı güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Çökmenin yaşandığı inşaatın yanındaki biri iki katlı diğeri üç katlı iki bina çatlaklar oluşması nedeniyle tahliye edildi.