Habere gitti, kaza yapan oğlu çıktı! 'Aynı yolda 2 akrabamı kaybettim'
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen kazayı haber yapmak için olay yerine giden gazeteci Hakan Sarıbıyık, kazayı yapan kişinin oğlu olduğunu öğrendi. 19 yaşındaki oğlu Baki Sarıbıyık, 50 metre takla atan aracın arka camından çıktı. Gazeteci Sarıbıyık, aynı yolda daha önce iki yakınının hayatını kaybettiğini söyledi.
Gazeteci Hakan Sarıbıyık, Ankara-Samsun yolunda kaza ihbarı alarak, olay yerine doğru yola çıktı. Sarıbıyık, kazayı yapan kişinin 06 FA 020 plakalı araç ile 19 yaşındaki oğlu olduğunu gördü.
Oğlu Baki Sarıbıyık'a ilk müdahaleyi yapan sağlık ekiplerinden bilgi alan gazeteci Sarıbıyık, oğlunun Elmadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin olmadığını öğrendi.
AYNI NOKTADA AMCASININ KIZI VE ENİŞTESİNİ KAYBETTİ
Hakan Sarıbıyık, aynı noktada daha önce amcasının kızı ve eniştesini kaybettiğini söyledi. Kazanın gerçekleştiği noktada sürekli kaza meydana geldiğini belirten Hasan Sarıbıyık, bu konuda yetkililerden yardım beklediğini dile getirdi.
"50 MERE TAKLA ATMIŞ, ARKA CAMDAN ÇIKMIŞ"
Olayı anlatan gazeteci Sarıbıyık, "Kaza var diye olay yerine geldim. Bir baktım oğlum kaza yapmış, aracı takla atmış. Arka camdan dışarı çıkmış" dedi.
"BURADA SÜREKLİ KAZA OLUYOR"
Hasan Sarfıbıyık, "Bu yolda sürekli kazalar oluyor. Yakınlarımızı kaybettik. Geçenlerde amcamın kızını, damadını kaybettik. Bugün de oğlum kaza yapmış. Samsun yolundan çıkmış, 50 metre takla atarak buraya gelmiş"