Kahreden kaza! Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Fahrettin Altun'dan Diyanet İşleri'ne Teşekkür Mesajı
Fahrettin Altun'dan Diyanet İşleri'ne Teşekkür Mesajı
Erdoğan: TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapanlar hayal kırıklığına uğradı
Erdoğan: TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapanlar hayal kırıklığına uğradı
Bahçeli: Hakikaten çok üzgünüm
Bahçeli: Hakikaten çok üzgünüm
Türk savunma sanayii dünyanın 180 ülkesine ihracat yapıyor
Türk savunma sanayii dünyanın 180 ülkesine ihracat yapıyor
Erdoğan'dan KKTC'de Önemli Mesajlar: 'Soyadımız KKTC'dir'
Erdoğan'dan KKTC'de Önemli Mesajlar: 'Soyadımız KKTC'dir'
Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti
Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti
Erdoğan: Bugün Bu Topraklara Bir Mühür Daha Vuruyoruz
Erdoğan: Bugün Bu Topraklara Bir Mühür Daha Vuruyoruz
3.7'lik Depremde Balkon Çöktü: Bir Kişi Yaralandı
3.7'lik Depremde Balkon Çöktü: Bir Kişi Yaralandı
Bahçeli: Milliyetçiliği Faşizmle Bir Görmek Cahilliktir
Bahçeli: Milliyetçiliği Faşizmle Bir Görmek Cahilliktir
Ticaret Bakanlığı 4 Telefonu Piyasadan Toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 4 Telefonu Piyasadan Toplatıyor
En Çok Zam Yapılan Otomobil Markası Belli Oldu
En Çok Zam Yapılan Otomobil Markası Belli Oldu
'Sıfır Kadastro Dosyası' Projesinde Tarihi Başarı: 84 Yıllık Davalar Sonuçlandı
'Sıfır Kadastro Dosyası' Projesinde Tarihi Başarı: 84 Yıllık Davalar Sonuçlandı
Bakan Bayraktar: Karadeniz'den Yeni Müjde Bekleniyor
Bakan Bayraktar: Karadeniz'den Yeni Müjde Bekleniyor
Esenyurt'ta İki Servis Şoförüne 44.232 TL Ceza Kesildi
Esenyurt'ta İki Servis Şoförüne 44.232 TL Ceza Kesildi
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Meteoroloji'den 11 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji'den 11 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
'Normal Doğum Oranlarını Artırmak İçin Her Adımı Atacağız'
'Normal Doğum Oranlarını Artırmak İçin Her Adımı Atacağız'
Deprem Sonrası Silivri'de Arsa Fiyatları Tavan Yaptı
Deprem Sonrası Silivri'de Arsa Fiyatları Tavan Yaptı
Yargıtay'dan, FETÖ Çatı Davasına İlişkin Bozma Kararı
Yargıtay'dan, FETÖ Çatı Davasına İlişkin Bozma Kararı
İstanbul'da 1 Mayıs Operasyonunda 6 Tutuklama
İstanbul'da 1 Mayıs Operasyonunda 6 Tutuklama
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı
Rekabet Kurulu'ndan iki dev su markasına ceza
Rekabet Kurulu'ndan iki dev su markasına ceza
Engel Tanımayan Öğretmen: Emre Aslan Milli Formayla Sahalarda
Engel Tanımayan Öğretmen: Emre Aslan Milli Formayla Sahalarda
Sağlık Bakanlığı 2 Bin 239 Hekim Atayacak
Sağlık Bakanlığı 2 Bin 239 Hekim Atayacak
Bu radardan kaçış yok! Aynı anda 4 araca ceza yazıyor
Bu radardan kaçış yok! Aynı anda 4 araca ceza yazıyor
Dışişlerinden Açıklama: Türklerin de Bulunduğu Gemiye Saldırı
Dışişlerinden Açıklama: Türklerin de Bulunduğu Gemiye Saldırı
Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Genç Sayısı 100 Bini Aştı
Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Genç Sayısı 100 Bini Aştı
Borsa İstanbul Soruşturmasında 12 Zanlı Tutuklandı
Borsa İstanbul Soruşturmasında 12 Zanlı Tutuklandı
Türkiye'deki ilk, dünyadaki 18'nci vaka: 4 Yaprakçıklı Aort Kapak Ameliyatı
Türkiye'deki ilk, dünyadaki 18'nci vaka: 4 Yaprakçıklı Aort Kapak Ameliyatı
Depremzedelerin Altınlarını Zimmetine Geçiren Polise İhraç ve Dava
Depremzedelerin Altınlarını Zimmetine Geçiren Polise İhraç ve Dava
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kahreden kaza! Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 18:17, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 18:34
Yazdır
Kahreden kaza! Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi hal bölgesinde alınan bilgiye göre, 41 B 1245 plakalı otomobil, bisikletle giden 12 yaşındaki G.O'ya çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada çocuk ağır yaralanırken çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı çocuğu önce Bozyazı'da hastaneye kaldırdı. İlk müdahalesi yapılan G.O, Anamur Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen G.O, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber