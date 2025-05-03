Bahçeli'den Erdoğan'a KKTC Açılışı Tebriği
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı KKTC'deki Cumhuriyet Yerleşkesi açılışı için tebrik etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 18:43, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 18:33
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışı dolayısıyla tebrik etti. Alınan bilgiye göre, Bahçeli, telefonla aradığı Erdoğan'a KKTC'deki Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışı için **tebriklerini** iletti.