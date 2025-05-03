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Erdoğan: TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapanlar hayal kırıklığına uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TEKNOFEST gençliğiyle, Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanında yükselen eserlerimizle, stratejik projelerimizle nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz. TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapan marjinal tipler ülkemizde olduğu gibi hamdolsun burada da hayal kırıklığına uğradılar" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 18:51, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 18:57
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Erdoğan: TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapanlar hayal kırıklığına uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TEKNOFEST gençliğiyle, Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanında yükselen eserlerimizle, stratejik projelerimizle nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin iletişim paydaşı olduğu TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde konuştu.

Konuşmada Öne Çıkan Başlıklar

TEKNOFEST gençliğiyle, Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanında yükselen eserlerimizle, stratejik projelerimizle nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz.Tarihle, bilimle, teknoloji ile yoğrulmuş coşkuyu yaşıyoruz. Teknolojide bir dünya markası haline gelen TEKNOFEST'i 11. kez gerçekleştiriyoruz. Her sene yeni rekorlar kıran TEKNOFEST'e 22 ülkeden yarışmacı başvurdu.Şüheda yurdu bu toprakları, gerekirse canımız pahasına müdafaa ve muhafaza etmeye hazır olduğumuzu bugün tekrar ilan ediyorum. Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türk'ü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz. Bunu bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun.Dünyada SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan sonra da aynı azimle, aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.

Ada'yı Eğitim Merkezi Haline Getirme Vizyonu

Ada'yı bir eğitim merkezi haline getiriyoruz. Türkiye'de hangi imkanlar varsa KKTC'de de aynısı olacak."Kıbrıs Türkü'nün varlığına tahammül edemeyenlere taşeronluk yapanların TEKNOFEST'ten rahatsız olması doğaldır.TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapan marjinal tipler ülkemizde olduğu gibi hamdolsun burada da hayal kırıklığına uğradılar.

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