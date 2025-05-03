Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırrı Süreyya Önder'e rahmet diliyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 19:10, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder'in vefatından dolayı çok üzgün olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum".