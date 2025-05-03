Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırrı Süreyya Önder'e rahmet diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder'in vefatından dolayı çok üzgün olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum".