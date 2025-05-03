Tekmeli sopalı kavga çıktı Şanlıurfa karıştı!

Şanlıurfa'nın Ahmet Yesevi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu olayda masa, sandalye ve sopalarla karşılıklı saldırılar yaşandı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada çeşitli yerlerinden darbe alan 4 kişi, ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.