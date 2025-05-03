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Selanik'te bomba taşıyan kadın kendini patlattı! Yunan polisi alarma geçti

Yunanistan'ın Selanik kentinde sabah saatlerinde dehşet verici bir olay yaşandı. Birçok suçtan sabıkası olduğu belirlenen 38 yaşındaki bir kadın, yanında taşıdığı bombayla kendini patlattı. Kadının asıl amacının ise, bombayı civardaki bir bankanın önüne yerleştirmek olduğu belirlendi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 22:35, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 23:13
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Selanik'te bomba taşıyan kadın kendini patlattı! Yunan polisi alarma geçti

Yunanistan'ın kuzeyindeki Selanik kentinde, bir kadının taşıdığı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

TAŞIDIĞI BOMBAYLA KENDİNİ PATLATTI

ABD Merkezli PBS News'den edinilen bilgilere göre

polis, 38 yaşındaki kadının sabah saat 05.00 civarında bombayı yakındaki bir bankanın önüne yerleştirmek üzere taşırken patlamanın meydana geldiğini açıkladı. Patlamada çevredeki bazı iş yerlerinin camları kırıldı, park halindeki araçlar da zarar gördü.

Kimliği açıklanmayan kadının daha önce uyuşturucu, fuhuş, soygun ve hırsızlık suçlarından sabıkası olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmayı Organize Suçlarla Mücadele Birimi yürütüyor.

Kadının aşırı sol gruplarla bağlantısı olup olmadığı da araştırılıyor.

YUNANİSTAN'DAKİ BENZER OLAYLAR

Yunanistan'da zaman zaman organize suç örgütleri ya da siyasi amaçlı radikal gruplar tarafından bombalı saldırılar düzenleniyor. 1970'lerden bu yana süren bu tür eylemler genellikle maddi hasarla sonuçlanıyor, can kaybı ise nadir görülüyor.

Geçen yıl Atina'da bir adam, evinde bomba yapmaya çalışırken meydana gelen patlamada hayatını kaybetmiş, yanındaki kadın ağır yaralanmıştı. Patlayıcının hedefi ise belirlenememişti.

Bu olaydan sonra Vatandaşları Koruma Bakanı Mihalis Chrisochoidis, ülkede yeni bir "yerli aşırılıkçı kuşağın" ortaya çıktığı uyarısında bulunmuştu.

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