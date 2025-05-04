Başkentte kumar baskını: 15 kişi yakalandı

ANKARA (AA) - Başkentte düzenlenen kumar operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Açıklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kumar oynattıkları tespit edilen ve ruhsatsız faaliyet gösteren 23 iş yerine operasyon düzenlendi. "REST" adı altında yapılan uygulamalarda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Kumar oynatıldığı belirlenen işletme ve adresler mühürlenirken, ele geçirilen nakit para ve kumar malzemelerine ise el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.