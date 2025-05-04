Başkentte kumar baskını: 15 kişi yakalandı
Ankara Emniyeti, ruhsatsız kumar oynatan işletmelere baskın düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, birçok kumar malzemesi ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 07:05, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 07:07
ANKARA (AA) - Başkentte düzenlenen kumar operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Açıklaması
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kumar oynattıkları tespit edilen ve ruhsatsız faaliyet gösteren 23 iş yerine operasyon düzenlendi. "REST" adı altında yapılan uygulamalarda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Kumar oynatıldığı belirlenen işletme ve adresler mühürlenirken, ele geçirilen nakit para ve kumar malzemelerine ise el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.