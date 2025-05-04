Nisan ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yarın, yılın dördüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mart ayında aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçti.

TCMB'nin Nisan Ayı Enflasyon Beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Nisan ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ne göre, Nisan ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 ve reel sektör için 0,6 puan yükselerek yüzde 41,7'ye çıkarken, hane halkı için değişim göstermeyerek yüzde 59,3 seviyesinde sabit kaldı.

Hane Halkının Enflasyon Beklentisi

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 4,1 puan azalarak, yüzde 27,2 oldu. Öte yandan, tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat ayında yüzde 2,27 ve Mart ayında yüzde 2,46 artış göstermişti.