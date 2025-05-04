Simav'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem yaşandı
AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde gece 02.53'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12.55 km olarak ölçüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 07:11, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 07:12
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya'nın Simav ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.53'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 12.55 kilometre olarak ölçüldü.