Türkiye'de erken seçim tartışmaları devam ederken gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında gündeme damga vuran açıklamalara yer verdi. Yarkadaş, CHP'de erken seçim için gönüllü istifaların olacağını vurgulayarak "Erken seçim talebi erken dile getirildi. CHP'li 30 milletvekili sonbahara doğru istifa edecek" dedi.

CHP'nin Erken Seçim Talebine İlişkin Açıklamalar

CHP'nin erken seçim talebine ilişkin açıklamaları sürerken TGRT Haber ekranlarında erken seçim için çarpıcı açıklamalara yer verildi. Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, erken seçim yapılması için gerekli olan TBMM'deki sandalye boşluğunun sağlanmasına yönelik CHP'de milletvekili istifalarının olacağını ifade etti.

CHP'de Erken Seçim İçin 30 Milletvekili Gönüllü İstifa Edecek

Yarkadaş, "Sonbahar aylarına doğru CHP'li 30 milletvekili TBMM'ye istifalarını verecek. Bu milletvekilleri CHP'nin çok güçlü olduğu yerlerden seçecek. Plana göre bu 30 sandalyenin boşalması ile ara seçime gidilecek. Böylelikle CHP, boşalan koltuklara daha güçlü şekilde gelerek iktidara "ben sadece yerel seçimlerde değil, genel seçimlerde de Türkiye'nin birinci partisiyim" diyecek. CHP, "derhal erken seçime gidelim, hem cumhurbaşkanlığı, hem de milletvekili seçiminin bir an önce yapalım" diyecek" diye konuştu.Barış Yarkadaş "30 milletvekili istifa ederse ara seçime gidilebilir. 1 Aralık 2025'te 30 milletvekilinin istifasıyla uyanabiliriz" ifadelerini kullandı.

İstifalar Kabul Edilmezse Ayrı Bir Tartışma Başlar

Yarkadaş'ın açıklamalarına dikkat çeken gazeteci İsmail Dükel, "Kulislerde bu konu konuşuluyor. 7 milletvekili koltuğu boş zaten. 23 milletvekili istifa ederse 30'a tamamlanıyor ve ara seçime gidiliyor. Bunun teknik sıkıntısı oluşabilir. Milletvekili kafasına göre istifa edemiyor genel kurulda oylanıyor. İktidar istifaları kabul etmezse ayrı bir tartışma başlar" dedi.