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Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji, 4 Mayıs 2025 için detaylı hava durumu raporunu yayınladı. Yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakimken, bazı bölgelerde sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da artması bekleniyor. Hangi bölgelerde sağanak yağışlar var, hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 10:37, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 10:41
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Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ ve Bingöl hariç) ile Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevreleri, Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 4 Mayıs 2025 hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BALIKESİR °C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu
  • EDİRNE °C, 29°C - Parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL °C, 20°C - Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • DENİZLİ °C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR °C, 27°C - Parçalı ve az bulutlu
  • MUĞLA °C, 23°C - Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA °C, 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, merkez hariç yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • BURDUR °C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 22°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • KONYA °C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

  • BOLU 4°C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • DÜZCE 7°C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • KASTAMONU 3°C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

  • AMASYA °C, 22°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • RİZE °C, 16°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • SAMSUN °C, 16°C - Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Elazığ ve Bingöl hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • ERZURUM °C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS °C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA °C, 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADIYAMAN 11°C, 25°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DİYARBAKIR 10°C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu
  • GAZİANTEP 10°C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


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