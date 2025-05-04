Mayıs ayının ilk genel seçim anketi yayınladı
ORC Araştırma, 28 ilde yaptığı anketle CHP'nin AK Parti'ye karşı 1,3 puan farkla önde olduğunu açıkladı. MHP ve DEM Parti baraj sınırında yer alıyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 09:50, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 09:53
ORC Araştırma, 28 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 3 bin 560 katılımcıyla CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, siyasi partilerin oy oranları dikkat çekici bir şekilde dağılıyor.
CHP Birinci, MHP ve DEM Baraja Yakın
Anket sonuçlarına göre, CHP ile AKP arasında 1,3 puan fark bulunuyor ve CHP birinci sıradaki yerini koruyor. Ayrıca, ankette MHP'nin yüzde 7,5 ile ve DEM Parti'nin yüzde 7,2 ile yüzde 7'lik seçim barajının sınırında olduğu görülüyor.
Diğer Partilerin Oy Oranları
- ZAFER %4,9
- İYİ Parti %4,5
- YRP %4,2
- Gelecek %2,9
- A Parti %2,8
- BBP %2,3
- YMP %1,8
- TİP %1,6