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Altın fiyatları yükseldi, İmitasyon takıya ilgi arttı

Antalya'da imitasyon takı mağazası işleten Özge Portakal, yüksek altın fiyatları nedeniyle evlenecek çiftlerin imitasyona yöneldiğini belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 11:18, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 11:20
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Altın fiyatları yükseldi, İmitasyon takıya ilgi arttı

Yüksek altın fiyatları nedeniyle düğün sezonunda vatandaşlar imitasyon takıya yöneldi. Antalya'da imitasyon takı mağazası işleten Özge Portakal, "Talep genellikle aile baskısından ya da yöresel geleneklerden dolayı artıyor. İnsanlar gerçeğini alamadığı için bize geliyor"dedi.

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altın fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşları imitasyon takıya yönlendirdi. Antalya'da annesiyle birlikte imitasyon takı mağazası işleten Özge Portakal, son dönemde özellikle evlenecek çiftler ve yakınlarının gösterdiği yoğun ilgiden dolayı ürün yelpazelerini genişlettiklerini söyledi.

Altın Fiyatı Artınca İşlerimiz Açıldı

Altın fiyatlarının yüksekliğinin vatandaşları imitasyona yönlendirdiğini belirten Portakal, **"Altın fiyatları arttıkça işlerimiz açıldı. İnsanlar maddi durumlarından dolayı altın alamıyor. Bu nedenle bize yöneliyorlar. Özel atölyemizde istenilen takının birebir aynısını yaptırıyoruz"** dedi.

300 TL'ye 40 Bin TL'lik Görüntü

Üç yıl önce aile şirketi olarak bu işe başladıklarını anlatan Özge Portakal, **"Ürünlerimiz kaliteye göre farklı fiyat aralıklarında. 300 TL'ye de bilezik var, 700 TL'ye de. Gerçeği 35-40 bin TL olan bir bileziği bizde 300 TL'ye almak mümkün"** diye konuştu.

Talep En Çok Düğün Sahiplerinden

Müşteri portföylerinin büyük kısmını düğün yapacak çiftler ve yakınlarının oluşturduğunu ifade eden Portakal, **"En çok evlenecek çiftler, nişanlılar, sünnet anneleri geliyor. Talep genellikle aile baskısından ya da yöresel geleneklerden dolayı artıyor. İnsanlar gerçeğini alamadığı için bize geliyorlar"** dedi.

Düğünde Takılsa Fark Edilmez

İmitasyon takıların görüntü olarak gerçek altından ayırt edilemediğini söyleyen Portakal, **"Gram bazlı çalışmıyoruz ama görünüş olarak birebir aynısı. Düğünde takılsa fark edilmez"** diye konuştu. Mağazada en çok tercih edilen ürünler arasında Adana burması, Hint setleri, özel taşlı tasarımlar ve füzyon kelepçelerin olduğunu belirten Portakal, talep üzerine özel üretim yaptıklarını da sözlerine ekledi. (DHA) FOTOĞRAFLI

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