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81 ilde 'Orman Benim' etkinliği düzenlenecek

Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'Orman Benim' kampanyası, 9 Mayıs'ta 81 ilde etkinliklerle devam edecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 15:28, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 15:36
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81 ilde 'Orman Benim' etkinliği düzenlenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, ormanların korunması ve olası yangınlara karşı alınacak tedbirler konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla geçen yıl başlatılan 'Orman Benim' kampanyası kapsamında, bu yıl da 9 Mayıs 2025'te 81 ilde etkinlikler düzenlenecek.

Orman Yangınlarının Artan Riski ve Önleyici Stratejiler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de etkisiyle orman yangınlarının oluşma riski her geçen gün artarken önleyici stratejiler geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Son 10 yılın yangın istatistiklerine göre ise orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı çıkıyor. Bu nedenle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yangınların önlenmesine veya sayılarının düşürülmesine yönelik tedbirlere öncelik verilmesi gerekiyor.

'Orman Benim' Kampanyası ve Gönüllü Katılımı

Bu çerçevede geçen yıl ilki düzenlenen 'Orman Benim' kampanyası bu yıl 9 Mayıs 2025'te yine 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında, orman alanları ve çevresindeki yerlerde çalı ve benzeri yanıcı maddelerin temizlenerek yangına sebebiyet verebilecek çöpler, 7'den 70'e her yaştaki gönüllüler tarafından toplanacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kampanyaya yönelik bu yılki mesajı, aynı tarihte İzmir'de gerçekleştirilecek programda verecek.

Geri Dönüşüm ve Geçen Yılın Başarısı

Geçen yıl kampanya kapsamında ülke genelindeki ormanlardan toplanan 313 ton çöp geri dönüşüme gönderilmişti. Orman sevdalılarının bu yıl da yoğun ilgi göstermesi beklenen kampanya süresince toplanacak çöpler, aynı şekilde geri dönüşüme yollanacak.

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