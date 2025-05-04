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Telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet'te karşılaştırılabilir

BTK'nın geliştirdiği yeni sistemle telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet üzerinden kolayca karşılaştırılabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 20:40, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 20:43
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Telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet'te karşılaştırılabilir

Mobil, sabit telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet üzerinden karşılaştırılabilecek. BTK'nın geliştirdiği yeni sistemle kullanıcılar, bağlantı hızı, taahhüt süresi ve cayma bedeli gibi kriterler üzerinden farklı operatörlerin tekliflerini tek ekranda görebilecek.

BTK'nın Yeni Hizmeti e-Devlet'te

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), vatandaşların mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifelerini karşılaştırabilmesine imkan tanıyan yeni bir hizmeti e-Devlet Kapısı üzerinden devreye aldı. Yeni sistemle, Türkiye'deki en çok aboneye sahip 13 elektronik haberleşme şirketinin sunduğu tarife ve kampanyalar tek bir platform üzerinden erişilebilir hale geldi.

Kullanıcılar İçin Kolaylaştırılmış Karşılaştırma

Kullanıcılar artık farklı operatörlerin internet sitelerini tek tek gezmek zorunda kalmadan; işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi çeşitli kriterlere göre karşılaştırma yapabilecek. Sistem, şeffaf bilgi sunarak vatandaşların ihtiyaçlarına en uygun tarifeyi kolayca bulmasını hedefliyor.Hizmete 'turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma' adresinden ulaşılabiliyor.

Rekabeti Artıran Yenilik

Yeni uygulamanın, sektördeki rekabeti artırması ve tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara daha kolay erişebilmesi bekleniyor. Bu sayede hizmet sağlayıcıların da daha kaliteli ve uygun fiyatlı teklifler sunmaya yönelmesi amaçlanıyor.

Uluslararası Tanınırlık

Tarife karşılaştırma hizmeti, aynı zamanda uluslararası alanda da dikkat çekti. Proje, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nin (WSIS) 2025 yarışmasında 'Bilgiye Erişim' kategorisinde aday gösterildi.

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