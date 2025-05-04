Tapu işlemlerinde döner sermaye bedeline zam! Yüzde 332 oldu

1 Mayıs itibarıyla tapu işlemlerinde ödenen döner sermaye bedelleri yeniden düzenlendi. Ev alan vatandaşlar için bu ücret yüzde 116 oranında artarken, yabancı yatırımcılar için zam oranı yüzde 332'ye ulaştı. Yeni tarifeye göre tapu işlemi yapan bir kişi 5.324 TL, yabancı alıcı ise 16.629 TL ödeyecek.Tapu işlemleri sırasında alınan döner sermaye bedeli, 1 Mayıs 2025 itibarıyla yeni bir zamla yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, konut, arsa, tarla gibi gayrimenkul alım-satımlarında ödenen döner sermaye bedeli yıllık yüzde 116 oranında arttı.

Tapu Döner Sermaye Gösterge Ücreti Artışı

Yıl başında 822 TL olan tapu döner sermaye gösterge ücreti, önce yüzde 44 zamla 1.183 TL'ye çıkarılmıştı. 1 Mayıs itibarıyla ise bu tutar 1.774 TL'ye yükseltildi. Bu gösterge bedeli şehir merkezlerinde genellikle 3 kat, diğer bölgelerde ise 2 ila 2,5 kat oranında uygulanıyor.

Döner Sermaye Bedelinin Yıllık Artışı

Ocak 2024'te 2.466 TL olan döner sermaye bedeli,

olan döner sermaye bedeli, 1 Mayıs 2025 itibarıyla 5.324 TL 'ye çıktı.

itibarıyla 'ye çıktı. Bu artış, yıllık bazda yüzde 116'lık bir zam anlamına geliyor.

Yabancı Alıcılara Yüzde 332 Zam

Gayrimenkul alan yabancı uyruklu kişilerin ödediği döner sermaye bedeli ise çok daha yüksek oranlı zam gördü. Yıl başında 3.851 TL olan bu tutar, önce 5.543 TL'ye, şimdi ise 16.629 TL'ye çıkarıldı. Böylece yabancı yatırımcılar için yapılan toplam artış yüzde 332'ye ulaştı.

Kurumlar ve Şirketler de Etkilendi

Aynı karar kapsamında belediyeler, kamu kurumları, bankalar ve şirketlerin tapu sorgusu için ödeyeceği döner sermaye ücretleri de 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 200 oranında artırıldı.