İnegöl'de Yunus bebeğin şüpheli ölümü

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kırsal Çiftlik Mahallesi'ndeki bir evde, gece uyuyunca annesi tarafından beşiğine yatırılan 3 aylık Yunus K., sabah beşiğinde hareketsiz bulundu.

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