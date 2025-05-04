Naz bebek 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Bebek ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüde Naz B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki apartmanın 5. katında yaşayan ailenin bebekleri Mevlüde Naz B. (1) dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net