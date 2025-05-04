Saldırıya Uğrayan Özgür Özel'den İlk Açıklama

Sırrı Süreyya Önder'i anma töreni sonrası Atatürk Kültür Merkezi çıkışında saldırıya uğrayan Özgür Özel açıklama yaptı.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

- 1 Mayıs günün yoğunluğu ve telaşı içinde Ozanımız Yavuz Top'un cenazesine katılamamıştık. Bugün aileyi ziyaret ettik.

- Bugün Sırrı Süreyya Önder'in ve çok değerli dostumuzun cenazesi için burada AKM'deyiz. Sabah törene katıldık. Gezi Parkı'ndaki ağaçlara dozerler yürüdüğünde hepimizden önce Sırrı Süreyya Önder dozerlerin önüne atlamıştı. Bugün uğurladığımız AKM'nin yerinde AVM olabilirdi.

- Bugün Silivri'de olan Tayfun Kahraman, Kavala, Can Atalay... bu arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri yapıp da bu ağaçlar kesilmeyecek o kışla yapılmayacak AKM yıkılmayacak. Yıkılsa da yerine bir kültür merkezi yapılacak deyip Gezi'deki barışçıl refleksini yönettiler. Bu işin başında da Sırrı abi vardı. Sonunda da Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde olmak için can atan ama Silivri'de, Bakırköy Cezaevi'nde bizim de yerimize yatan 5 arkadaşımız var. Bunu görmek lazım.

BOĞAZIM DÜĞÜMLENEREK İZLEDİM



- Bugün Ceren'in babasına vedasını boğazım düğümlenerek izledim. Bugün kim konuştuysa barış dedi, kardeşlik dedi. Yavuz Top bu sürecin sonuçlanmasını annelerin ağlamamasını hep ümit ederek son günlerini geçirmiş.

- Bugün barışın, Türkiye'nin hem terör sorunundan kurtulmasının, hem demokratik açılımlarla Tüm hak ihlallerinin son bulması lazım. Tüm tutsak ziyaretçilerin cezaevinde değil dışarıda olması lazım. Bunların konuşulduğu bir gündü.

- Birileri bu konuşulsun istemediği için bugünkü o saldırının gerçekleştirilmesine yol verdiler. Bir süredir hem tehditler alıyoruz, istihbari değerlendirmeler yapılıyor.

GÜNDEMİN ÖNÜNE GEÇMESİN



- Buradan bir tek şey rica edeceğim. Elde değil ama bugün Sırrı Süreyya'nın bir barış güvercinin elden uçup gitmesinin gündeminin önüne bu saldırganın yaptığı işin geçmemesi lazım.

EŞİMİ, KIZIMI ARADIM



- Olay olduktan sonra eşimi, annemi, kızımı arayıp devam ediyorum dedim. Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu. Atatürk'e de oldu, İnönü'ye de oldu. Genel Başkanlar hapse konuldu. Böyle bir göreve talip olduğunuzda bunu zaten göze alıyorsunuz.

SİYASETE YAPILMIŞ BİR SALDIRI



- Herkes bu saldırıyı kınıyor. Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Bundan sonra efendim şu partinin mensubuymuş bu partinin mensubuymuş arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak, konuşmak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz.

- Kutuplaşmanın, keskinleşmenin kimseye bir faydası yok. Hiç kimseye kırgınlığım küskünlüğüm yok. Bu vakitten sonra saldırılar bizi yıldıracak olsa biz, ölümü göze alarak kurulan partinin genel başkanlığına aday olmazdık.

- Sırrı Süreyya'nın emaneti var. Bana bir gün geldi dedi ki; şu son filmi izledin mi? Bir Cumhuriyet Şarkısı. İzlemedim dedim. O da izle hatırım için dedi. Ekrem Başkanla, Ahmet Özer'in kızı ve oğluyla, MYK üyelerimiz, gençlik kollarımızla bir sinema salonu dolusu yerde Bir Cumhuriyet Şarkısı izledik.