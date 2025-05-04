YÖK'ün İşçi-Memur Amirliği Kararına TÜRK-İŞ'ten Tepki

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kamu çalışanlarının, memur statüsündeki çalışanların amiri olamayacağı yönündeki görüşünü eleştirdi.

YÖK; üniversitelere gönderdiği yazıyla işçi statüsündeki kamu çalışanlarının, memur statüsündeki çalışanların amiri olamayacağı yönünde görüş bildirdi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, karara itiraz ederek yaptığı yazılı açıklamada, "Emeğin statüsü olmaz." dedi.

Alemdar, "İşçinin yöneticilik yapamayacağına dair ne Anayasamızda ne yasalarımızda bir engel var. Tersine, kamu görevlerinin liyakat esasına göre yürütülmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir." ifadesini kullandı. Alemdar ayrıca, YÖK'ün yazısında ortaya konan yaklaşımın hukuki bir geçerliliği olmadığını belirterek, "Yoruma dayalı, eşitlik ilkesini zedeleyen bir yaklaşımdır." eleştirisinde bulundu.

Tüm yasal yolların kullanılacağını söyleyen Alemdar, "Gerekirse bu meseleyi en üst makama, Cumhurbaşkanlığı'na kadar taşıyacağız. Bu anlayışın önüne geçmek, haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.