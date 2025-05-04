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Bozuk Et Operasyonu: 1.5 Ton Et İmha Edildi

Gaziantep'te zabıta ve İl Tarım Müdürlüğü'nün denetiminde 1.5 ton bozuk et ele geçirildi. Etler imha edilirken, iş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 17:32, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 18:47
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Gaziantep'te zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bir iş yerinde yaptığı denetimlerde 1 ton 500 kilo bozuk et ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatılırken, etler imha edildi.

Denetimlerde Ele Geçirilen Bozuk Etler

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen şartlarının hiçe sayıldığı bir iş yerinde yapılan denetimde depoda 1 ton 500 kilo bozuk et ele geçirdi. İş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatılırken, bozulan etlere imha edilmek üzere el konuldu. Etler, daha sonra imha edildi.

Vatandaşın Sağlığı İçin Denetimler

Vatandaşın sağlığı için ekiplerin sürekli sahada olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Zabıta ekiplerimizin takibi neticesinde bir depoda bozuk et saklandığı tespit edilmesi üzerine savcılık kararıyla gerçekleştirilen aramada 1 ton 500 kilo sağlıksız et ele geçirildi. Ele geçirilen etler, Tarım Müdürlüğüyle birlikte imha edilmiştir. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceğiz. Bu tür olumsuzluklara karşı 7/24 sahadayız. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim önceliğimizdir" dedi.

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