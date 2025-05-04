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Özel'e saldırıya ilişkin provokatif paylaşımlar takipte

CHP liderine yönelik saldırı sonrası, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımların titizlikle takip edildiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 19:36, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 19:59
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Özel'e saldırıya ilişkin provokatif paylaşımlar takipte

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlara ilişkin, "Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz."

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