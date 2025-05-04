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Özel: Bir Yumrukla da Kurşunla da Bizi Yıldıramazlar

Özel, "Gün buradan bir husumet, bir kin, bir kavga çıkarma günü değildir. Ama herkes şunu bilsin ki, ister yumrukla, ister kurşunla, ister tankla, topla, tüfekle Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve genel başkanını sindirme günü değildir" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 21:18, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 21:49
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Özel: Bir Yumrukla da Kurşunla da Bizi Yıldıramazlar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Parti binası önünde bir konuşma yapan Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinden ayrıldığı sırada uğradığı saldırıdan bahsederek, "Cenazeden ayrılırken bu atmosferden rahatsız olan birilerinin azmettirdiği bir katil, bir evlat katilinin, daha sonradan öğrendiğim yaptığı bir saldırı, bir saldırı girişimiyle, bir saldırıyla muhatap olduk. O andan itibaren Türkiye'den hem tüm partililerimiz, teker teker kimi saysam, kim araması gerekiyorsa partimizden herkes, siyasetten sayın genel başkanlar, ayrı ayrı hassasiyetlerini, rahatsızlıklarını bildirdiler. Gün buradan bir husumet, bir kin, bir kavga çıkarma günü değildir. Ama herkes şunu bilsin ki gün, bırakın bir yumrukla, ister kurşunla, ister tankla, topla, tüfekle Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve genel başkanını sindirme günü değildir. Hiçbirimiz yalnız değiliz, hepimiz birbirimizin kolundayız, omuzundayız, yanıbaşındayız. Bugün Türkiye siyasetinde İstanbul'un, yani Türkiye'nin ve dünyanın en tanınmış metropollerinden birinin, Türkiye'nin sembol kentinin, kendine daha bir yıl önce her iki kişiden birinden fazlasının oyunu alarak seçilmiş belediye başkanı, evladımız, kardeşimiz, ağabeyimiz, dostumuz Ekrem Başkanımız ve altı belediye başkanımız meclis üyelerimiz, çok kıymetli arkadaşlarımız, dostlarımız şu anda tutsaktır. Onun için bir özgürlük mücadelesi veriyoruz. Ancak sadece kendimize değil, iradesine kayyım atanan tüm belediye başkanları için, geçmişte siyaset dışında hiçbir şey yapmadığı halde sırf rahatsızlık yarattığı, hesapları bozduğu, risk olarak görüldüğü için içeride tutulan her görüşten tüm siyasetçiler için bir özgürlük, Türkiye için dirençli bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bundan kim rahatsız olduysa şunu bilsin ki, biz korkmuyoruz. Ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik, hatta, 'Darp raporu almaya gidelim' dediler. Hastaneye de gitmedik. Döndük programımıza devam ettik. Taziye ziyaretimizi yaptık, camiye gittik, mezarlığa gittik, görevlerimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik. Çünkü dediler ki, 'Çok sayıda partilimiz, kardeşimiz endişe etti, il başkanlığının önünde toplandı' Sizinle vedalaşmaya geldim. Sizden helallik almaya geldim" dedi.

Haftaya Çarşamba Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi'nde Olacağız

Özel, "Aynı şekilde durmadan, duraksamadan, bir santim eğilmeden, bir adım geriye gitmeden, bir kelime eksik konuşmadan programımıza ve mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü biliriz ki biz bir santim eğilirsek, birileri bu milleti diz çöktürür. Buna izin vermeyeceğiz. Bunun için şimdi ben Ankara'ya gidiyorum. Ama Çarşamba günü akşam, her Çarşamba olduğu gibi saat 20.30'da, her hafta olduğu gibi Ekrem Başkanımızı 35 yıl önce ilanla davet eden, 31 yıl önce diploma veren ve daha sonra bu diplomasını bir başsavcılık talimatıyla, İşletme Fakültesi iptal etmeyince, hiç yetkisi olmadığı, ringler için yetkisi olan, yemekhaneler için, boya badana için yetkisi olan birilerinin diplomasını iptal ettiği yerde, İstanbul Üniversitesi'nde, Beyazıt'ta olacağız. Başta bütün İstanbul Üniversitelileri, Boğaziçilileri, Yıldız Teknik'i, Marmara'yı, İstanbul'daki bütün devlet üniversitelerini, vakıf üniversitelerini, öğrencilerini, Çarşamba günü akşam 20.30'da Beyazıt Meydanı'na bekliyorum. Çok özel bir Beyazıt akşamında gençlerle, öğrencilerle ve elbette bu haksızlığa yüreği sızlayan herkesle, hepinizle birlikte orada olmayı bekliyorum" dedi.

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