AYM: Hakimlikten atılan kişi noterlikten dışlanamaz

OHAL döneminde meslekten ihraç edilen bir hakimin noterlik başvurusu Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi. Başvurucu, hakkındaki meslekten çıkarma kararının yeterli delile dayanmadığını savundu. AYM, noterlik başvurusunun reddiyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

AYM: Salt ihraç yeterli gerekçe olamaz

Kararda şu ifadeye yer verildi:

"Başvurucunun olağanüstü tedbir kapsamında hakimlik mesleğinden çıkarılması, örgütle irtibatlı ya da iltisaklı olduğunun kabulü açısından bir şüpheye neden olsa da, başkaca somut eylem, olay ya da olgularla desteklenmediği durumda, bu türden bir şüpheye dayanılarak mevcut olaydaki gibi ağır sonuçları olan işlemler tesis edilmesi. aykırılık oluşturacaktır."

Mahkeme, noterlik görevine alınmamanın "mesleki ve sosyal itibara ciddi zarar verdiğini" vurgulayarak bu müdahalenin "özel hayata saygı hakkı" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

HSK iade etti, ceza mahkemesi beraat verdi

Başvurucu Uzuner hakkında açılan ceza davasında "her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verildiği ve bu kararın 2019 yılında kesinleştiği belirtildi. Ayrıca 2022 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten çıkarma kararı da kaldırılarak göreve iade edildiği kaydedildi.

AYM: Keyfi işlem, somut gerekçeden yoksun

Mahkeme kararında şu ifadelere de yer verildi:

"Yargı mercileri, başvurucunun sadece hakimlik mesleğinden çıkarılmış olmasını, terör örgütüyle iltisaklı ya da irtibatlı olmanın gerekçesi olarak yeterli kabul etmiştir. Ancak kararların gerekçelerinde. iltisaklı olunduğunu gösteren herhangi bir vakıaya yahut olguya yer verilmemiştir."

"Terör örgütleriyle irtibatlı ya da iltisaklı olunduğunun kabulü açısından salt meslekten çıkarma kararının tek başına yeterli görülmesi, söz konusu kavramların sınırlarının yargı kararlarıyla genişletilmesi anlamına gelir."

İlan tarihi KHK'dan önce: Uygulama geriye yürütüldü

Kararda ayrıca noterlik ilanının OHAL KHK'sının yürürlüğe girdiği tarihten önce yayımlandığına da dikkat çekildi:

"Bakanlık tarafından noterlik ilanları 691 sayılı KHK'nın yürürlüğe girdiği 22/6/2017 tarihinden önce yapılmıştır. Buna rağmen başvurucunun noterlik başvuruları, sonradan çıkan KHK maddesi dayanak alınarak reddedilmiştir. Bu durum, hukuki güvenlik ilkesine aykırıdır."

Yeniden yargılama yapılacak

Anayasa Mahkemesi, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine hükmederek dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 11. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Maddi ve manevi tazminat talepleri ise reddedildi.

5 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.