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Betonun Yerini Alabilecek Canlı Yapı Malzemesi Geliştirildi

Montana'da bilim insanları, miselyum ve bakterilerle kendini onarabilen bir yapı malzemesi geliştirdi. Bu keşif, çimento üretiminin çevresel etkisini azaltabilir.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 07:21, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 07:33
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Betonun Yerini Alabilecek Canlı Yapı Malzemesi Geliştirildi

Bilim insanları, mantar ve bakteri kullanarak kendi kendini onarabilen, çevre dostu bir yapı malzemesi geliştirdi. Bu yeni buluş, betonun yerini alabilecek sürdürülebilir bir alternatife işaret ediyor.

ABD'de Geliştirilen Yenilikçi Yapı Malzemesi

ABD'nin Montana eyaletinde araştırmacılar, mantarların yeraltında oluşturduğu kök benzeri yapılar olan miselyumları kullanarak yaşayan ve kendini onarabilen bir yapı malzemesi geliştirdi. Bu malzeme, esnek ve süngerimsi yapısına rağmen sertleşerek taşıyıcı hale geliyor.

Çevre Dostu Biyolojik Yapı Malzemesi

Araştırma lideri Dr. Chelsea Heveran, bu keşfin, çevreye zarar veren çimentonun yerine geçebilecek biyolojik bir yapı malzemesi geliştirme yolunda önemli bir aşama olduğunu vurguladı. Çimento üretiminin yıllık 4 milyar tondan fazla olduğu ve küresel karbon salımının %8'ine neden olduğu biliniyor.

Kireçtaşı Benzeri Yapı: Bakteri ve Miselyum Bir Arada

Araştırmacılar, miselyumlara kalsiyum karbonat üretebilen bakteriler ekledi. Bu süreçte bakteriler, miselyumu kemiksi bir yapıya dönüştürdü. Böylece dayanıklı, uzun ömürlü ve canlı bir yapı malzemesi elde edildi.

Canlı Malzemenin Geleceği

Yeni geliştirilen bu "canlı" malzeme, bakterileri dört haftaya kadar aktif tutabiliyor. Araştırmacılar, gelecekte bu yapıların hava kalitesini algılayabileceğini veya çatlakları kendiliğinden onarabileceğini düşünüyor.

Geniş Ölçekli Kullanım İçin Test Gerekliliği

Her ne kadar bu buluş heyecan verici olsa da, uzmanlar bunun henüz küçük çaplı bir deney olduğunu, geniş ölçekli inşaatlarda kullanılabilmesi için çok daha fazla test gerektiğini belirtiyor.

Uzayda ya da Afet Bölgelerinde Umut Olabilir

Bilim insanları, bu tarz yapı malzemelerinin özellikle afet bölgelerinde ya da uzayda altyapı inşa etmek için ideal olabileceğini düşünüyor. Çünkü çimentoyu taşımak yerine, bu malzemeler yerinde üretilebilir.

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