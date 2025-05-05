Mayıs Ayında Araç Fiyatlarına Yansıyan Zamlar

Araç fiyatlarında Mayıs listelerine yansıyan zamlar, kur farklarını da geride bıraktı. Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın'dan konu ile ilgili açıklama geldi. Yalçın, söz konusu artışın dövizde yaşanan yükselişin yanı sıra markaların fiyat pozisyonlama stratejilerinin bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Kur Artışları ve Fiyat Değişiklikleri

Yalçın, "Kurda yaklaşık %1,6'lık bir artış yaşanırken, bazı modellerde %10'un üzerinde fiyat artışları dikkat çekiyor. Türkiye'de otomobil fiyatlarını belirleyen en kritik unsurlardan biri ÖTV dilimleri. Yapılan her zam, bazı modellerin bir üst vergi dilimine geçmesine neden olabiliyor. Özellikle ÖTV matrahında kritik eşiklerde bulunan modeller, küçük bir zamla bile ciddi fiyat artışlarına sahne olabiliyor" dedi.