4 İlde 6 Suç Örgütüne Operasyon: 43 Tutuklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 71 kişinin yakalanıp 43'ünün tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Denizli, İzmir, Kırklareli ve İstanbul'da 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 71 şüphelinin yakalandığını, 43'ünün tutuklandığını açıkladı.
Detaylar ve Suçlamalar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda, örgütlerin elebaşları arasında yer alan D.S. (Denizli) ve N.G. (Kırklareli) dahil olmak üzere toplam 71 şüpheli yakalandı, 43 kişi tutuklandı.
Operasyon Hedefindeki Suç Örgütlerinin Elebaşıları
- Denizli: D.S.
- İzmir: M.K. (Yurt dışı firari)
- Kırklareli: N.G.
- İstanbul: D.A., İ.A. (Yurt dışı firari), B.G. (Yurt dışında tutuklu)
Yakalanan Şüphelilere Yönelik Suçlamalar
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak
- Kasten öldürmeye teşebbüs
- Silahlı saldırı
- Mala zarar verme
- İnsan kaçakçılığı
- Yağma
- Nitelikli dolandırıcılık
- Kasten yaralama
- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
- Uyuşturucu ticareti
- Tefecilik
- Silah ve mühimmat kaçakçılığı
Yakalanan 71 kişiden 43'ü tutuklanırken, 14 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Operasyonun Gerçekleştirilmesi
Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Denizli, İzmir, Kırklareli ve İstanbul İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Güvenlik güçlerimizle birlikte hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verdi. Ayrıca operasyonu gerçekleştiren emniyet teşkilatını ve koordinasyondaki tüm birimleri tebrik etti.
"4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik yaptığımız operasyonlarda 43 TUTUKLAMA"Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 5, 2025
➡️ Denizli'de D.S.'nin,
➡️ İzmirde M.K.nın (yurt dışı firar),
➡️ Kırklareli'de N.G.nin,
➡️ İstanbul'da D.A. (yurt dışı firar), İ.A. (yurt dışı firar) ve B.G.'nin (yurt dışında tutuklu) (3. pic.twitter.com/DIy2AIgPPh