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'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu

SEDDK, ağır hasar kriterlerini güncelledi. Artık hasarın aracın rayiç değerinin yüzde 60'ını aşması durumunda araç ağır hasarlı kabul edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 08:25, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 08:31
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'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ağır hasar kriterlerinde düzenleme yaptı.

Buna göre, hasar tutarının aracın rayiç değerini aşması ve onarım kabul etmemesi durumunda araç tam hasarlı kabul edilecek. Hasarın, rayiç değerin yüzde 60'ını aşması veya Genelgede belirlenen kritik parçaların hasar görmesi halinde ise araç ağır hasar statüsünde işlem görecek. Önceki düzenlemede ekspertiz servisleri tarafından belirlenen hasar oranı yüzde 70'in üzerindeyse hasar kaydı ağır olarak sisteme geçiyordu.

SİGORTA EKSPERİ KARARI VERECEK

Tam veya ağır hasara uğramış araçlar trafiğe çıkamıyor, 'trafikten çekilmiştir belgesi' olmadan alım-satıma konu edilemiyordu. Yeni düzenlemeyle bu işlemlerin denetimi için de önlem alındı. Tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için tespitin ruhsat almış sigorta eksperi tarafından yapılması zorunluluğu getirildi. Sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibi ise, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılacak.

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