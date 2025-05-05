CHP lideri Özel'e saldıran Tengioğlu hakkında yeni karar!

Gözaltına alınan Tengioğlu'nun bugün adliyeye sevk edilmesi beklenirken sıcak bir gelişme yaşandı.

Saldırganın 66 yaşındaki, daha önce 2 çocuğunu katleden ve 16 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Selçuk Tengioğlu olduğu ortaya çıktı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cumartesi günü hayatını kaybetmesinin ardından dün de Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net