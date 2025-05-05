Özgür Özel'e Saldıranın Otel Görüntüleri Ortaya Çıktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM'de düzenlenen tören sonrası saldırıya uğradı. Şüpheli gözaltında ve otel görüntüleri inceleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 09:35, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 09:50
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenden çıkarken saldıran S.T'nin konakladığı oteldeki görüntülerine ulaşıldı.
İstanbul'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e **yumruklu saldırıda** bulunmasının ardından gözaltına alınan S.T'nin (66), İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Şüphelinin saldırı öncesi Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, şüpheli S.T'nin otelde kahvaltı yaptığı, ardından çay içerek otel görevlisiyle bir süre sohbet ettiği anlar yer alıyor.