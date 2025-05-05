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Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı

Dolar/TL haftaya yüzde 0,1 artışla başladı, 38,5920 seviyesinden işlem görüyor. Avro ve sterlin ise düşüşte.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 09:50, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 09:51
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Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 38,5920 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 38,5690'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 38,5920 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 43,7670'ten ve sterlin/TL yüzde 0,3 azalışla 51,3250'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 99,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD Yönetiminin Korumacı Ticaret Yaklaşımı

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret yaklaşımı yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı, başkanlık görevi 2026'da sona ermeden önce görevden almayacağını ifade etti. Tarifeler cephesinde ise müzakerelerden olumlu sonuçlar alınabileceği konusundaki iyimserlikler varlığını korurken, ABD'nin yeni tarife adımları yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor. Trump'ın söz konusu politikaları doların diğer para birimleri karşısında zayıf kalmasına sebep oluyor. Analistler, Trump'ın politikalarındaki belirsizliklerin devam etmesi durumunda dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanacağını söyledi.

Yurt İçinde Enflasyon Verileri

Yurt içinde bugün gözler nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,24 arttığını tahmin ediyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24) bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise nisan ayı itibarıyla yüzde 31,16 oldu.

Türk Lirasını Destekleyecek Yeni Adımlar

Ayrıca, hafta sonu ekonomi yönetimi, Türk lirasını destekleyecek yeni adımları devreye aldı. Buna göre:

  • 31 Temmuz'a kadar geçerli olmak üzere ihracat bedeli satış zorunluluğu yüzde 35'e yükseltildi.
  • Döviz dönüşüm desteği yüzde 3'e çıkarıldı.
  • TCMB'nin zorunlu karşılık uygulaması kapsamında yapılan değişikliklerle tüzel kişi mevduat için TL payı hedefi yeniden devreye alındı.

Bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

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