Borsa haftaya yükselişle başladı

Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
TÜSİAD Başkanları Hakim Karşısına Çıkıyor
TÜSİAD Başkanları Hakim Karşısına Çıkıyor
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
MEB 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı Başvuruları Sona Eriyor
MEB 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı Başvuruları Sona Eriyor
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Özgür Özel'e Saldıranın Otel Görüntüleri Ortaya Çıktı
Özgür Özel'e Saldıranın Otel Görüntüleri Ortaya Çıktı
'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu
'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu
20'si kamu personeli! Ankara'da FETÖ operasyonu
20'si kamu personeli! Ankara'da FETÖ operasyonu
Yarısı Bizden Kampanyası Hakkında Merak Edilen 16 Soru
Yarısı Bizden Kampanyası Hakkında Merak Edilen 16 Soru
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Mayıs Ayında Araç Fiyatlarına Yansıyan Zamlar
Mayıs Ayında Araç Fiyatlarına Yansıyan Zamlar
Ayakkabı Üreticileri Çin'den Gelen Ürünler İçin Uyarıyor
Ayakkabı Üreticileri Çin'den Gelen Ürünler İçin Uyarıyor
AYM: Hakimlikten atılan kişi noterlikten dışlanamaz
AYM: Hakimlikten atılan kişi noterlikten dışlanamaz
30 milletvekilinin istifasıyla ara seçim mümkün mü?
30 milletvekilinin istifasıyla ara seçim mümkün mü?
4. Yargı Paketi Geliyor: Trafik Magandalarına Ağır Cezalar
4. Yargı Paketi Geliyor: Trafik Magandalarına Ağır Cezalar
'3+1' diye aldığı ev '1+1' çıktı
'3+1' diye aldığı ev '1+1' çıktı
Valilik ve Emniyet'ten 'Özel'in Aracı Otoparka Alınmadı' İddiasına açıklama
Valilik ve Emniyet'ten 'Özel'in Aracı Otoparka Alınmadı' İddiasına açıklama
Telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet'te karşılaştırılabilir
Telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet'te karşılaştırılabilir
Meclis'teki Milletvekili Sayısı 592'ye Düştü
Meclis'teki Milletvekili Sayısı 592'ye Düştü
'Barınma Merkezi'nde İlaç ve Süt Verilmedi' İddialarına Açıklama
'Barınma Merkezi'nde İlaç ve Süt Verilmedi' İddialarına Açıklama
Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bakanlık Yanıtladı: Yarısı Bizden'e İlişkin Merak Edilenler
Bakanlık Yanıtladı: Yarısı Bizden'e İlişkin Merak Edilenler
Bakan Tunç'tan Özel'e Saldıran Zanlı İle İlgili İddialara Açıklama
Bakan Tunç'tan Özel'e Saldıran Zanlı İle İlgili İddialara Açıklama
YÖK'ün İşçi-Memur Amirliği Kararına TÜRK-İŞ'ten Tepki
YÖK'ün İşçi-Memur Amirliği Kararına TÜRK-İŞ'ten Tepki
Saldırıya Uğrayan Özgür Özel'den İlk Açıklama
Saldırıya Uğrayan Özgür Özel'den İlk Açıklama
Yeni Haftada Bahar Yağışları ve Sıcaklık Artışı Bekleniyor
Yeni Haftada Bahar Yağışları ve Sıcaklık Artışı Bekleniyor
Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi başlıyor, fakat yönetmelik yok
Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi başlıyor, fakat yönetmelik yok
'Kentsel dönüşüm meselesi, Türkiye için bir hayat-memat meselesidir'
'Kentsel dönüşüm meselesi, Türkiye için bir hayat-memat meselesidir'
Özgür Özel AKM'de Saldırıya Uğradı: Şüpheli Gözaltında
Özgür Özel AKM'de Saldırıya Uğradı: Şüpheli Gözaltında
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,55 yükselişle 9.217,78 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 10:21, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 10:31
Yazdır
Borsa haftaya yükselişle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kazanarak 9.167,58 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,19 puan ve yüzde 0,55 artışla 9.217,78 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,45 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,92 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret yaklaşımının ekonomiler üzerindeki etkileri yakından takip edilirken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası toplantısı öncesi temkinli bir seyir izliyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul, T+1 takas döngüsüne geçişin uygulanabilirliği için değerlendirme süreci başlattığını duyurdu. Bugün yurt içinde gözler nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,24 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24) bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise nisan ayı itibarıyla yüzde 31,16 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyonun yanı sıra yurt dışında Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber