Borsa haftaya yükselişle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kazanarak 9.167,58 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,19 puan ve yüzde 0,55 artışla 9.217,78 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,45 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,92 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret yaklaşımının ekonomiler üzerindeki etkileri yakından takip edilirken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası toplantısı öncesi temkinli bir seyir izliyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul, T+1 takas döngüsüne geçişin uygulanabilirliği için değerlendirme süreci başlattığını duyurdu. Bugün yurt içinde gözler nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,24 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24) bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise nisan ayı itibarıyla yüzde 31,16 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyonun yanı sıra yurt dışında Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.