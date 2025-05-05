Balık tutmak için denize açıldılar, 428 bin TL ceza aldılar

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Marmara Denizi'nde ekosistemin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın devam ettirilmesi kapsamında; İstanbul Limanı'na kayıtlı 'SELÇUK REİS 3' isimli teknenin, Karacabey ilçesi Bayramdere açıklarında trol donanımıyla yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığını tespit etti.

3 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla teknede bulunan 2 balıkçıya, '1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 377 bin 777 TL, trol donanımlarını denize attıkları için de '2872 Sayılı Çevre Kanunu' uyarınca 50 bin 838 TL idari para cezası uygulandı. Avcılıkta kullanılan tekne ile araçlara el konulurken, kaçak avlanan 2 kişi hakkında 'Çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan soruşturma başlatıldı.