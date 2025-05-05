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TÜSİAD Başkanları Hakim Karşısına Çıkıyor

TÜSİAD başkanları, yargıyı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla 20 Mayıs'ta mahkemede!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 11:06, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 11:20
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında yargıyı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırlandı.

Bu önemli gelişme, dikkatleri üzerine çekiyor. 13 Şubat'taki konuşmada iki isimle ilgili de yargıyı yönlendirme içerikli ifadeler kullandıkları iddia edilmişti. Bu iddialara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Sonuç olarak, 5 yıl 6 aya kadar hapis istemi ile yeni bir iddianame düzenlenmiş oldu.

Bu yeni iddianame de bir önceki iddianamenin bulunduğu 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ve iki yargılamanın birleştirilmesine karar verildi. Turan ve Aras, TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşma nedeniyle 20 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Merakla beklenen bu duruşma, kamuoyunun yakından takip ettiği bir dava haline gelmiştir.

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