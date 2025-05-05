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Önder Kahveci: Öncelik Memurun Alım Gücünü Yükseltmek Olmalı!

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı enflasyon verilerinin ardından kamu personelinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 11:44, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 11:48
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Önder Kahveci: Öncelik Memurun Alım Gücünü Yükseltmek Olmalı!

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, memur maaşlarının enflasyon karşısında hızla eridiğini ve alım gücünün giderek düştüğünü belirtti.

TÜİK verilerine göre nisan ayında aylık enflasyon %3 olurken, yıllık enflasyon %37,86 seviyesine ulaştı. İlk dört ayda TÜFE toplam %13,36 artış gösterirken, memur maaşlarının aynı dönemde %7,36 oranında eridiğini vurgulayan Kahveci, bu durumun memurların geçim gücünü zayıflattığını söyledi.

Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, "2025 yılı için resmi enflasyon beklentisi %24 olmasına rağmen dört aylık veriler, yıl sonunda bu oranın fazlasıyla aşılacağını gösteriyor" dedi. Enflasyonun memura yapılan zam oranının iki katına ulaştığını belirten Kahveci, "Hayat pahalılığı bu şekilde devam ederse, kamu çalışanları yıl sonuna kadar ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşayacak" ifadelerini kullandı.

"Refah Payı ve Ek Zam Şart"

Özellikle son yıllarda memur maaşlarının alım gücünde yaşanan düşüşün kalıcı hale geldiğine dikkat çeken Kahveci, enflasyonla mücadele gerekçesiyle alım gücünü düşürmenin sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmadığını ifade etti. Kamu-Sen olarak, enflasyon oranında yapılan maaş artışlarının "zam" değil, sadece "enflasyon güncellemesi" olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini hatırlattı.

Kahveci, memur ve emeklilere ek zam ile refah payı verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. "Kamu çalışanlarının nefes alması, sadece bireyler için değil, genel ekonomik canlılık açısından da önemlidir" dedi.

TBMM'ye Çağrı

Önder Kahveci, açıklamasının sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) de çağrıda bulundu. "Yasama yılı sona ermeden önce, Meclis'in önceliği hayat pahalılığını önlemeye ve alım gücünü artırmaya vermesi gerekiyor. Kamu çalışanları artık zorunlu harcamalarını bile karşılayamaz hale gelmiştir. Bu tabloya seyirci kalınmamalı" sözleriyle yetkilileri göreve davet etti.

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