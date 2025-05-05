Çanakkale Ormanlarına Giriş Yasaklandı!
Çanakkale'de orman yangınları riski nedeniyle 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 11:45, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 11:46
Çanakkale'de, 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara görevliler dışında girişlerin yasaklandığı duyuruldu.Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden, orman yangınlarıyla mücadele konusunda ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.Bu kapsamda, 1 Haziran-30 Eylül arasında il sınırları içindeki ormanlık alanlara görevliler dışında girişlerin yasaklandığı kaydedildi.