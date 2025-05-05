Osman Kaya: Ek Zam Zorunlu Hale Geldi

Erdoğan: Kızılay 2024'te Yurt içinde 33 milyon insana ulaştı
Erdoğan: Kızılay 2024'te Yurt içinde 33 milyon insana ulaştı
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
TÜSİAD Başkanları Hakim Karşısına Çıkıyor
TÜSİAD Başkanları Hakim Karşısına Çıkıyor
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
MEB 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı Başvuruları Sona Eriyor
MEB 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı Başvuruları Sona Eriyor
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Özgür Özel'e Saldıranın Otel Görüntüleri Ortaya Çıktı
Özgür Özel'e Saldıranın Otel Görüntüleri Ortaya Çıktı
'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu
'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu
20'si kamu personeli! Ankara'da FETÖ operasyonu
20'si kamu personeli! Ankara'da FETÖ operasyonu
Yarısı Bizden Kampanyası Hakkında Merak Edilen 16 Soru
Yarısı Bizden Kampanyası Hakkında Merak Edilen 16 Soru
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Mayıs Ayında Araç Fiyatlarına Yansıyan Zamlar
Mayıs Ayında Araç Fiyatlarına Yansıyan Zamlar
Ayakkabı Üreticileri Çin'den Gelen Ürünler İçin Uyarıyor
Ayakkabı Üreticileri Çin'den Gelen Ürünler İçin Uyarıyor
AYM: Hakimlikten atılan kişi noterlikten dışlanamaz
AYM: Hakimlikten atılan kişi noterlikten dışlanamaz
30 milletvekilinin istifasıyla ara seçim mümkün mü?
30 milletvekilinin istifasıyla ara seçim mümkün mü?
4. Yargı Paketi Geliyor: Trafik Magandalarına Ağır Cezalar
4. Yargı Paketi Geliyor: Trafik Magandalarına Ağır Cezalar
'3+1' diye aldığı ev '1+1' çıktı
'3+1' diye aldığı ev '1+1' çıktı
Valilik ve Emniyet'ten 'Özel'in Aracı Otoparka Alınmadı' İddiasına açıklama
Valilik ve Emniyet'ten 'Özel'in Aracı Otoparka Alınmadı' İddiasına açıklama
Telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet'te karşılaştırılabilir
Telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet'te karşılaştırılabilir
Meclis'teki Milletvekili Sayısı 592'ye Düştü
Meclis'teki Milletvekili Sayısı 592'ye Düştü
'Barınma Merkezi'nde İlaç ve Süt Verilmedi' İddialarına Açıklama
'Barınma Merkezi'nde İlaç ve Süt Verilmedi' İddialarına Açıklama
Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bakanlık Yanıtladı: Yarısı Bizden'e İlişkin Merak Edilenler
Bakanlık Yanıtladı: Yarısı Bizden'e İlişkin Merak Edilenler
Bakan Tunç'tan Özel'e Saldıran Zanlı İle İlgili İddialara Açıklama
Bakan Tunç'tan Özel'e Saldıran Zanlı İle İlgili İddialara Açıklama
YÖK'ün İşçi-Memur Amirliği Kararına TÜRK-İŞ'ten Tepki
YÖK'ün İşçi-Memur Amirliği Kararına TÜRK-İŞ'ten Tepki
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Osman Kaya: Ek Zam Zorunlu Hale Geldi

Osman Kaya, memurların alım gücünün düştüğünü belirterek ek zam çağrısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 11:43, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 12:21
Yazdır
Osman Kaya: Ek Zam Zorunlu Hale Geldi

Kamu Birliği Konfederasyonu: Memurların alım gücü hızla eriyor, ek zam zorunlu hale geldi. Genel Başkan Osman Kaya: "Kamu çalışanlarımız için refahı önceleyen adımlar atılmalı."Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, TÜİK ve ENAG tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, kamu çalışanlarının ekonomik koşullar karşısında zorlandığını ve bu nedenle ek zam talebinin artık kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.TÜİK'in Nisan ayı enflasyonunu %3,00, yıllık enflasyonu ise %37,86 olarak açıklamasına karşılık; ENAG'ın verileri, Nisan ayı için %4,46, yıllık bazda ise %73,88'lik bir artışa işaret ediyor. Açıklanan bu rakamlar, sabit gelirli kesimlerin yaşadığı ekonomik sıkıntının derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kamu Çalışanlarının Ekonomik Zorlukları

Genel Başkan Kaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kamu çalışanlarımız her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında ekonomik olarak daha fazla zorlanmakta; temel ihtiyaçlara erişim, barınma ve ulaşım gibi alanlarda ciddi bütçe açıklarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Açıklanan resmi verilerle vatandaşın günlük yaşantısında karşılaştığı fiyatlar arasında hissedilir bir fark oluşmuştur. Bu durum, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin gelir-gider dengelerini korumalarını neredeyse imkansız hale getirmiştir."

Alım Gücünün Düşüşü ve Maaşların Gerilemesi

Kaya, özellikle son aylarda artan kira, gıda ve ulaşım maliyetlerinin kamu çalışanlarının bütçelerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirterek, bu tablonun geçici tedbirlerle çözülemeyeceğini ifade etti: "Kamu çalışanlarımızın refahını korumak, sadece ekonomik değil, sosyal bir sorumluluktur. Yaşam standartlarımızın korunması için enflasyon farkı kadar değil, alım gücünü artıracak kalıcı ve yapıcı adımlar atılmalıdır. Bu çerçevede, 2024 yılı ikinci yarısı için kamu çalışanlarına ek zam yapılması artık ertelenemez bir ihtiyaçtır."

Adil Paylaşımın Önemi

Osman Kaya, açıklamasının sonunda sosyal devlet ilkeleri çerçevesinde tüm kamu çalışanlarının hakkaniyetli ve dengeli bir gelir düzeyine sahip olması gerektiğini hatırlattı: "Ülkemizin kalkınmasında büyük emeği olan kamu çalışanlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesi, toplumsal huzurun ve çalışma barışının temelini oluşturur. Kamu Birliği Konfederasyonu olarak bizler, her zaman çözüm odaklı bir yaklaşımla, çalışanlarımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz. Ek zam talebimiz; adil, gerçekçi ve toplumsal dayanışma ruhuna uygun bir beklentidir. Yetkililerden bu sese kulak vermelerini temenni ediyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber