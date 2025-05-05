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Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!

Orman yangınlarıyla mücadelede 27 uçak ve 105 helikopter hazır! Yumaklı, tüm birimlerin koordinasyon içinde çalışacağını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 12:36, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 14:44
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede bütün birimlerin hazır hale geldiğini belirterek, "Rezerv güçlerle birlikte 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı, 1786 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 742 ilk müdahale aracı ile 831 iş makinesi, orman yangınlarıyla bu yılki mücadelemizin temelini oluşturacak" dedi.Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde risk altındaki illerin valileriyle Orman Yangınları Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Son yıllarda küresel kriz haline gelen iklim değişikliğinin, orman yangınlarına karşı daha dikkatli ve tetikte olunmasını zorunlu kıldığına işaret eden Yumaklı, "Dünyada son 10 yılda yanan orman alanı, önceki 10 yılda yanan alanın iki katından daha fazladır. Meteorolojik veriler, bu yaz da yangın açısından yüksek riskli bir dönemin bizi beklediğini gösteriyor. Bunun bilinciyle hazırlıklarımıza sonbahar döneminde başlayıp, kış döneminde yoğunlaştırdık ve artık 1 Mayıs itibarıyla bütün unsurlarımız, birimlerimiz ve gücümüzle hazırlıklarımızı tamamladık." diye konuştu.Yumaklı, yangınla mücadele konusunda değişen ve gelişen koşulları göz önünde bulundurup gerekli iyileştirmeleri yaptıklarını aktararak, orman yangınlarının sebebinin yüzde 84'ünün insan kaynaklı olduğunu anımsattı. Orman yangınlarıyla mücadelenin büyük ve önemli kısmını, yangın öncesi alınan tedbirler ve hazırlıkların oluşturduğuna işaret eden Yumaklı, sonbahardan bu yana köy köy, mahalle mahalle, bütün yerleşim birimlerine ulaşıp 7'den 70'e bütün vatandaşları bilgilendirdiklerini anlattı.

Yangınlarla Mücadelede Teknoloji Kullanımı

Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede teknoloji kullanımının üst düzeyde olduğunu bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İHA'lardan gelişmiş araç teknolojilerine kadar günden güne değişen ve gelişen koşullar, teşkilatımızı sürekli güncel tutmayı zorunlu kılıyor. Özellikle son yıllarda gelişim gösteren yapay zeka tabanlı yazılım ve uygulamaları, yangınla mücadelemizde aktif kullanıyoruz. Akıllı kulelerimizden ve İHA'lardan aldığımız görüntülerin analizi başta olmak üzere pek çok konuda yapay zekadan faydalanıyoruz. Yangın Karar Destek Sistemi'miz, Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliğince uluslararası bir yarışmada ödüle layık görüldü. Bu sistemle orman yangınlarını simüle edebiliyor, istediğimiz verilerin analizini gerçekleştirip değerlendirme yapabiliyoruz."

Yangınlarla Mücadelede İnsan Gücü

Yangınlarla mücadelede 25 bin kişilik insan gücü kullanılıyor. Yangınlarla mücadelede en büyük yardımcılarının orman kahramanları olduğunu belirten Yumaklı, yangınla mücadelede insan gücü kapasitesinin 25 bin olduğunu söyledi.Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan ekipman ve araçlara ilişkin bilgi vererek, "Rezerv güçlerle birlikte 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı, 1786 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 742 ilk müdahale aracı ile 831 iş makinesi, orman yangınlarıyla bu yılki mücadelemizin temelini oluşturacak. Hava araçlarımızın su almasını kolaylaştıracak 4 bin 796 havuz ve gölet ile 184'ü akıllı olmak üzere 776 gözetleme kulesi, bu mücadelenin önemli unsurları olacak." ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğünün Hazırlıkları

Orman Genel Müdürlüğünün bütün birimleriyle yangınlarla mücadeleye hazır olduğunu aktaran Yumaklı, "Ancak bu mücadele yalnızca bir kurumun, bir zümren

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