Şimşek: Enflasyon hedef tahmin aralığında kalır

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu ve Merkez Bankası'nın hedef tahmini aralığında gerçekleşeceğini söyledi.

Bakan Şimşek, "Bu sene enflasyonun, Merkez Bankamızın hedef tahmini olan yüzde 19-29 aralığında kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz." dedi. Çıkışların bir kısmı kayıt dışı altın ithalatı ile ilişkili, mücevher adı altında altın ithalatı yapıldığını da biliyoruz.

Şubat ayı itibariyle altın hariç cari açığımız yok. Bizim için önemli olan harcamaların kontrol altında tutulması çünkü o dezenflasyonist.

Enflasyonun düşmeye devam edeceğini görüyoruz. Yıllık enflasyonun 20'li rakamlara düşeceğini öngörüyoruz.

Bu sene enflasyonun, Merkez Bankamızın hedef tahmini olan yüzde 19-29 aralığında kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz.