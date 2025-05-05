Yozgat'ta Tepki Çeken Görüntü: Köpeği Kamyonun Kasasına Astı

Kamyon kasasına bağlı halde seyahat eden köpeğin görüntüleri büyük tepki çekmişti. Yozgat Valiliği, olayla ilgili işlem başlatıldığını ve köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.Yozgat'ta bir kamyonet sürücüsünün aracına bağlı bir köpek ile yol aldığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay, vatandaşların tepkisine neden olurken, yetkililerden de açıklama geldi.

Yozgat Valiliği'nin Açıklamaları

Yozgat Valiliği, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından kamuoyunun hassasiyetine yanıt vererek bir açıklama yaptı. Açıklamada, olayın kamyonet kasasında bağlı bulunan köpeğin seyir halindeyken atlaması sonucu meydana geldiği belirtildi.Valilik, Emniyet ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda araç sürücüsü hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Köpeğin Sağlık Durumu

Ayrıca yapılan kontrollerde köpeğin hayatta olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.Görüntülerin yayılmasıyla birlikte büyük bir toplumsal duyarlılık oluşmuş, çok sayıda hayvansever sürücünün cezalandırılması çağrısında bulunmuştu.

Valilikten Resmi Açıklama

Yozgat Valiliği açıklamasında şu ifadeler yer aldı: