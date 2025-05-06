Vakıf Üniversitelerinin Keyfe Keder İşleri Adayları Mağdur Ediyor!

Mudanya Üniversitesi, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, eğitim öğretim faaliyetlerini Bursa'da yürüten 2022 yılında kurulmuş yeni bir vakıf yükseköğretim kurumudur.

İlgili yükseköğretim kurumu tarafından 23 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda bölüm ve programa farklı ünvanlarda akademik personel alımı yapılmak üzere ilana çıkılmıştır.

Söz konusu alıma birçok kişi başvuru yapmış, evrak göndermiş, sınavlara katılmış ve bunun sonucunda maddi ve manevi bir emek vermiştir.

Daha sonra ise bekleyiş sürerken, üniversite bir anda çok sayıda kadroyu yine hiçbir gerekçe sunmaksızın İPTAL etme kararı alarak, bu durumu da 2 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan metinle kamuoyuna duyurmuştur.

Ayrıca, adaylara aşağıdaki şekilde bir duyuru yapmıştır.

Üniversite özetle şunu demek istiyor.

Biz sizin hayallerinizle oynamak durumunda kaldık, ne yapalım YÖK öğrenci alımına izin vermedi.

Masraflarınız için de kusura bakmayın öteki tarafta inşallah hesaplaşırız.

Düşünün işsiz bir şekilde akademik hayaller uğruna neresi olursa giderim diye hayaller kuruyorsunuz. Evraklarınızı hazırlıyorsunuz, sınava gidiyorsunuz ve emeğini ortaya koyuyorsunuz.

Sonra bir anda diyorlar ki "pardon" biz iptal ediyoruz.

Bunun adı tam olarak hayal satmaktır. Daha başka şeyler de yazılır ama onlara girmeyelim.

İşin diğer kötü tarafı, bu sadece Mudanya Üniversitesine özgü bir durum değildir. Başka vakıf üniversiteleri de bölüm açma hayaliyle akademik personel ilanına çıkıp, YÖK'ten izin alamazsa alım sürecini tamamen iptal etmektedir.

Adayları mağdur eden ve belirsiz bir sürecin sonu hayal kırıklığı olan bu duruma Yükseköğretim Kurulu bir çare bulmalıdır. Önce açılacak bölümler belirlenmeli, vakıf üniversiteleri peşine hemen öğretim elemanlarını temin etmelidir.

Bu durum, adayların mağduriyetini engellerken, vakıf üniversitelerinin de daha planlı bir şekilde insan kaynakları politikası yürütmesini temin edecektir.