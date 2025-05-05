Erdoğan: Kızılay 2024'te Yurt içinde 33 milyon insana ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Kızılay tüm kriz bölgelerinde ön safhadaydı. Kızılay, yaşadığımız her zorlukta ve felakette milletimizin yanında oldu. Kızılay bugün de kendisine ihtiyaç duyulan her yerde çalışmaya devam ediyor.

Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer'i arasa, Türk Kızılay'ı her zaman orada oldu.Kızılay, 2024 yılında yurt içinde 33 milyon, yurt dışında ise 14 milyondan fazla insana ulaştı.Kan torbası fabrikası yakın zamanda faaliyete başlayacak.

Her konuyu siyasallaştırarak maalesef ülkemize çok büyük kötülük yapıyorlar.

6 Şubat depremi döneminde neler yaşandığını hatırlıyoruz. Deprem turistleri hemen istismara başladı. Akla, vicdana sığmayan ifadelerle devlete saldırdılar. Sahada çalışanları hedef gösterdiler. Yüreği yanık vatandaşlarımızı bırakıp çekip gittiler. Daha önce olduğu gibi gürültüyle gelip fotoğraf çektirip sessiz sedasız kayboldular.

Kurumlarımız tam 820 gündür deprem bölgesinde.

Bu süreçte milletin derdiyle dertlenen kurumlardan biri de Kızılay'dır.

Geçtiğmiz haftalardaki depremde, 6 yıldır güya mega proje diye pazarlananların balon olduğu ortaya çıkarken Kızılay milletimizin imdadına koşmuştu.

Depremle sarsılan kardeşlerimiz kim var diye baktığında AFAD'ı Kızılay'ı belediyelerimizi görmüştür.