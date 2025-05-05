Yıllık enflasyon 40 ayın en düşüğünde!

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3 olurken, yıllık enflasyon da yüzde 37,86 ile 40 ayın en düşüğünde.

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