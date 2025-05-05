Yıllık enflasyon 40 ayın en düşüğünde!
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3 olurken, yıllık enflasyon da yüzde 37,86 ile 40 ayın en düşüğünde.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 14:45, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 14:51
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayında yüzde 3 olurken yıllık bazda yüzde 37,86'ya gerilemiş oldu.
AY AY 2025 YILI EFLASYONU
Enflasyon ocakta, aylık yüzde 5,03 artarak yıllık 42,12 oldu.
Enflasyon şubatta, aylık yüzde 2,27 artarak yıllık 39,05 oldu.
Enflasyon martta, aylık yüzde 2,46 artarak yıllık 38,10 oldu.
Enflasyon Nisanda, aylık yüzde 3 artarak yıllık 37,86 oldu
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3 olurken, yıllık enflasyon da yüzde 37,86 ile 40 ayın en düşüğünde.