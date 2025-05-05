Kurum: Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz

Bakan Kurum, bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.