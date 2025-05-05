Göçmen Kaçakçılığına Darbe: 4 Kişi Yakalandı!
Bayburt'ta düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla ülkeye giren 4 göçmen ve onları organize eden 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 15:28, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 15:28
Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, düzenlenen operasyonda 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklu 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.